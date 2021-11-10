نقيب الإعلاميين يكشف كواليس إيقاف مدحت شلبي عن التعليق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، حيثيات إيقاف مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية العام الجاري 2021، مشيرا إلى أنه تلقى شكوى من أمريكا بسبب سوء تعليقه على مباراة القمة.

وقال سعدة، في تصريحات هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "قرار إيقاف شلبي يأتي لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، نرفض التعصب وندعم إعلام القيم الرياضية".

وأضاف: "أجرينا التحقيق مع مدحت شلبي في مقر النقابة، ودافع عن وجهة نظره بقوله أثناء التحقيق أن الزغلول هو الحمام وفقاً لنصوص المعجم، لكن السادة المستشارين قالوا أن هناك بعض العبارات من الممكن أن يكون لها معاني مختلفة لدى الجماهير عن ما هو موجود في المعجم".

وتابع: "هناك بعض الألفاظ والمصطلحات التي لها معاني في المعجم لكن يتم تداولها اجتماعياً بصورة تدل على بعض الإيحاءات، خاصة وأن الحدث كان قوياً وكبيراً، وبالتالي عندما وجدنا تجاوزا في التعليق الرياضي صدر قرارا بإيقافه".

وكشف: "أقسم بالله جاءت لي شكوى من ولاية كاليفورنيا الأمريكية من بعض المشجعين لأحد الناديين يشكو فيها من الأداء خلال التعليق، وبالتالي يجب مراعاة الحقوق الجماهيرية ونبذ التعصب، وبالتالي يجب مراعاة المعايير الخاصة بكل كلمة تخرج من مَن يخاطب للرأي العام".

وأتم نقيب الإعلاميين قائلا: "إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي فقط، أما عن تقديم برنامجه سيكون مستمرا بشكل طبيعي".