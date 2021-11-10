ربيعة: الأهلي علمنا أن ندعم المدرب دائما.. وموسيماني يجيد التعامل معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي وجود أزمات مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية في الفترة الماضية.

وفي تصريحات للقناة الأولى قال رامي ربيعة :"موسيماني يجيد التعامل معنا بشكل جيد، والأهلي علمنا أن ندعم المدرب دائما، بغض النظر عن من يشارك في المباريات".

وأضاف ربيعة :"أي إنجاز يحققه الفريق يحسب لي، لم أشارك كثيرا في بطولة إفريقيا الموسم الماضي، لكنها احتسبت لي في النهاية ضمن الألقاب التي فزت بها".

وتابع مدافع الأهلي :"ترتيبي الثالث في قائمة الفريق، ولذلك أشعر بالمسئولية تجاه الجميع في النادي الأهلي، الفريق هو من يفوز وليس من يشارك فقط في الملعب".

وأنهى ربيعة :"لم أغضب أو أفتعل أي أزمة أو يكون لدي رد فعل غير جيد بعد استبعادي من مونديال الأندية الأخير، رغم أنني كنت أتمنى المشاركة، لكنني أحترم وجهة نظر المدرب بالتأكيد".