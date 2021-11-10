لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، نية اللجنة في استبعاد الحكم محمد عادل من إدارة مباريات القمة، مشيرا إلى أن الأهلي حُر في البيان الذي أعرب فيه عن انزعاجه من التصريحات التي أدلى بها حكم القمة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة" مساء الثلاثاء: "ما يتردد بشأن استبعاد الحكم محمد عادل من إدارة مباريات الأهلي والزمالك عار تماما من الصحة، محمد عادل أدى مباراة ممتازة، نلومه فقط في حديثه عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بلقاء القمة".

وأضاف: "تم تفسير تصريحات محمد عادل بشأن الاحتواء بشكل خاطئ، هناك مبالغة وتهويل غير عادي، حديثه كان واضحا، حيث قال إنها كانت فترة إدارة يستخدم فيها شخصيته وروح القانون، هذا هو التحكيم، ولو كان يقصد الاحتواء بما تم تفسيره لما احتسب ركلة جزاء سجل منها الأهلي الهدف الخامس".

وتابع: "سنوجه لوما شديدا إلى الحكم حمد عادل بسبب إدلائه بتصريحات لأن هذا ممنوع، ليس مسموحا لأي حكم أن يتحدث عبر وسائل الإعلام أو عن تحليل القرارات التحكيمية".

وأتم رئيس لجنة الحكام قائلا: "الأهلي حر في بيانه بشأن الحكم محمد عادل، (إدارة الأهلي تعمل اللي هي عايزاه) نعرف كيف نتعامل مع الحكام ولنا خصوصية، هناك من لا يعترف بأخطائه لكننا حين نرتكب أخطاءً نعترف بها، ومحمد عادل أخطا في تحليل قراراته التحكيمية".