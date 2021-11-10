الأهلي يرسل توفيق وعبد الحفيظ إلى الإمارات لترتيبات المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أرسل النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل بحث ترتيبات معسكر الفريق الذي يقام خلال الأيام القادمة.

عبد الحفيظ اتجه مع أمير توفيق مساء الثلاثاء إلى الإمارات، ليتم اختيار فندق إقامة الفريق وتفقد ملاعب التدريب، وبحث إمكانية خوض وديات مع بعض الأندية هناك.

الأهلي يعسكر لمدة 15 يوما في الإمارات، خلال فترة توقف الدوري، من أجل أن يحافظ بيتسو موسيماني على حالة فريقه الفنية والبدنية كما يجب أن يكون.

الأحمر بدأ الدوري في الموسم الجديد بـ3 انتصارات متتالية، برباعية على الإسماعيلي وبهدف على البنك الأهلي وخماسية في الزمالك، ليحكم قبضته على الصدارة مبكرا.