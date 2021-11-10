صاحبة أول كتاب رسمي عن ليفريول: صلاح بين عظماء النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشادت راجنهيدا لوند أنس، صاحبة أول كتاب رسمي عن ليفربول، بالمحترف المصري بصفوف الريدز، محمد صلاح، واصفة إياه بأحد عظماء ناديها.

وأضافت الكاتبة النرويجية، في مداخلة على قناة DMC:"كُنت صحفية، وكُنت أكتب عن كرة القدم وتأثيرها على المشجعين والقادة واللاعبين وتحدثت مع العديد من الأساطير والمشجعين وليفربول يُعد أحد أعظم فرق العالم ومحبوب جدًا في دولتنا فحين كنا أطفالًا كان هو الفريق الذي تُعرض مبارياته في النرويج لذا كنا نحبه ونحضن بعضنا حين يفوز وليفربول كان يفوز في السبعينيات والثمانينيات وأسرتي كانت محبة للنادي".

وتابعت راجنهيدا لوند أنس:"أتمنى أن يوقع صلاح مع ليفربول ولو فعل هذا سيكون مع أساطير ليفربول للأبد، الناس في الوقت الحالي تحبه بجنون، ورأيته في الملعب وكنت على مقربة منه،هو من الناس التي لا تستسلم وكان رائعًا أمام مانشستر وهو الآن في أفضل مستوياته ومشاهدته متعة فيستخدم سرعاته وعقله وكل المدافعين مرعوبين منه فلايمكن إيقافه وهو الآن أفضل لاعب في العالم والنادي ساعده في الوصول لما هو عليه".

وأسترسلت:"أعتقد أن أسلوب صلاح الأفضل يليق بليفربول، هو الآن يلعب بحرية والجميع يخدمه وهو الوضع الأفضل له، وإذا ذهب لنادِ آخر ربما لايستفيد الاستفادة ذاتها وأتمنى أن يحافظ النادي عليه وننتظر حصول صلاح على أكثر الجوائز، وعليه إنجاز بعض الأشياء ليكون ضمن أعلى الأساطير ولكنه بكل تأكيد بين أعظم العظماء".

وأتمت الكاتبة تصريحاته بقولها:"هو قدوة للجميع وعليه الاستمرار ليكون مثل جيرارد وبقية العظماء، ويستغل منصاته بصورة رائعة لمحاربة الصورة النمطية ضد البلدان العربية ونصرة المرأة وأعتقد أنني سأتشرف بكتاب سيرة ذاتية عنه وجاهزة أن أكتب سيرته فقط انتظر مكالمته".