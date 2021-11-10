الزمالك: موسيماني وراء انسحاب كارتيرون من مؤتمر القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عمرو فاروق أبو العز، المدير الإداري لنادي الزمالك، سبب عدم حضور الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، للمؤتمر الصحفي بعد مباراة القمة، مؤكدا أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تأخَّر عن الحضور.

وقال فاروق، في تصريحات هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة": "طبقا للائحة، المؤتمر الصحفي يبدأ بعد المباراة بعشر دقائق بحضور المدير الفني للفريق الضيف".

وأضاف: "انتظرنا لمدة 28 دقيقة ولم يبدأ المؤتمر الصحفي لعدم حضور المدير الفني للنادي الأهلي، أنا الزمالك لست نادي صغيرا ولا يجوز انتظار مهما كان مَن".

وأوضح: "حضرنا إلى قاعة المؤتمر الصحفي ولم يحضر المدير الفني للفريق المنافس أو مراقب المباراة، وهناك شهود على الواقعة، ولهذا السبب انسحبنا من المؤتمر".

وشدد: "أرسلنا خطابا إلى رابطة المحترفين بهذا الشأن يوم 7 نوفمبر الماضي".

وكانت رابطة الأندية قررت توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 20 ألف جنيه لعدم حضور كارتيرون للمؤتمر الصحفي بعد مباراة القمة التي حسمها الأهلي بنتيجة 5-3 يوم الجمعة الماضي في الجولة الثالثة ببطولة الدوري.

وانتقل المدير الإداري للزمالك للحديث عن فريق الكرة قائلا: "فريق الكرة لا يعاني من أي مشاكل، لا يوجد أي مستحقات متأخرة، مبالغ بسيطة جدا وسيتم صرفها قريبا، لكن النادي بالطبع هناك بعض الأزمات المالية، لكن الإدارة تسعى لحلها".

وواصل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "في الوقت الحالي هناك استقرار بشكل كبير في نادي الزمالك، لكن نطالب المسؤولين بتوفير مزيد من الاستقرار، وأن تقام الانتخابات في موعدها".

وأتم قائلا: "بمنتهى الأمانة، لا أعلم من قام بقذف الكرة داخل الملعب أثناء ركلة جزاء علي معلول الثانية، لو حدث هذا من فرد في الجهاز الفني وتم إثباته بالتأكيد سيكون هناك عقوبة، أمر غير مقبول".