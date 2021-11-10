الزمالك: خسرنا القمة بسبب "أمور حدثت خارج الملعب".. واللقاء أخذ أكبر من حجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، أن عدد من الأمور خارج الملعب -حسبما وصف- حدثت قبل مباراة القمة ضد النادي الأهلي بساعات قليلة، وكان لها دورًا في الخسارة.

وأشار جبريل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى عدم وجود نية لدى إدارة الزمالك لفتح تحقيق مع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بسبب الهزيمة أمام الأهلي.

وقال جبريل: "لا جديد حتى الآن فيما يخص تجديد تعاقد أشرف بنشرقي، لم يتم الاتفاق مع اللاعب على أي شيء فيما يخص الشرط الجزائي في عقده".

وأكمل: "هناك اتفاق مبدئي مع الثلاثي طارق حامد ومحمد أبو جبل ومصطفى فتحي لتجديد التعاقدات معهم".

وأضاف: "لا تحقيق مع كارتيرون بالتأكيد، مباراة القمة أخذت أكبر من حجمها، من حق جماهير الأهلي أن تفرح بفريقها، ونحن علينا أن نعيد حساباتنا، لكن لا تصل الأمور إلى التحقيق".

واختتم: "هناك بعض الأمور خارج الملعب سبقت مباراة القمة بـ24 ساعة وتسببت في خسارتنا للمباراة، وكذلك عدم التركيز لدى اللاعبين كان من بين أسباب الخسارة".