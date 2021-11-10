موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضاً زامبيا وموريتانيا.

يخوض منتخب تونس مباراة هامية وحاسمة في الجولة الخامسة من تصفيات مونديال قطر 2022 عندما يحل ضيفاً امام غينيا الاستوائية، وعينه على تحقيق الفوز من أجل حسم التأهل الى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وتتصدر تونس ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف غينيا الاستوائية، حصدهم نسور قرطاج من 3 انتصارات، وتعادل وحيد.

وسيسعي المنتخب التونسي بقيادة المدرب “منذر الكبير” لتحقيق الفوز امام ضيفتها غينيا الاستوائية وتعويض التعادل في الجولة الماضية امام موريتانيا، والانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة.

في المقابل يدخل منتخب غينيا الاستوائية اللقاء متسلحاً بعاملي الملعب والجمهور، وسيسعي الى اقتناص الثلاث نقاط وتأجيل الحسم الى الجولة الأخيرة.

كان لقاء الذهاب بين المنتخبان في الجولة الافتتاحية من التصفيات قد شهد فوز عريض للمنتخب التونسي بثلاثية بيضاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولمبي حماد العقربي بمدينة رادس يوم 3-9-2021.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية

يحين موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021، على ملعب مالابو الجديد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم المالي “بوبو تراوري”.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية

تنقل مباراة تونس وغينيا الاستوائية على قناة تونس الرياضية، بالأضافة الى قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

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