العين يحقق أفضل بداية في الدوري الاماراتي منذ 2017.. فماذا قدم سيرجي ريبروف؟

قاد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف فريق العين لتحقيق أفضل بداية له في الدوري الاماراتي منذ موسم 2017-2018، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في أول 9 جولات بالموسم الحالي 2021/2022.

ويتربع العين على صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك برصيد 21 نقطة، وهو نفس رصيد فريق الوصل الذي كان يحتل القمة في موسم 2017-2018، بينما كان يحتل البنفسجي المركز الثاني بقيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش وفي جعبته 19 نقطة.

وبدا تأثير المدرب سيرجي ريبروف واضحًا على فريق العين بالمقارنة مع بداية الموسم الماضي تحت قيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، حيث يقدم الفريق مستويات رائعة حتى الآن هجوميًا ودفاعيًا بحسب الأرقام والاحصائيات.

ففي أول 9 مباريات للعين هذا الموسم مع ريبروف، حقق 6 انتصارات، وتعادل 3 مرات، ولم يعرف طعم الخسارة، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات (اهتزت شباكه 7 مرات).

أما في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، حصد العين 4 انتصارات بعد مرور 9 جولات وتعادل 3 مرات، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات (دخل مرماه 10 اهداف).

ماذا قدم ريبروف مع العين؟

يعتمد سيرجي ريبروف على الرسم التكتيكي 4-2-3-1، ويفضل الاستحواذ على الكرة وفرض اسلوبه على الخصم تحت أي ظرف سواء على ملعبه أو خارجه، وهذا ما اتضح في المباريات الكبيرة التي أدارها هذا الموسم مع العين.

ووصلت نسبة استحواذ العين على الكرة في أول صدام قوي بدوري أدنوك هذا الموسم بالجولة الثالثة أمام بني ياس إلى 58%، ولمس لاعبو البنفسج الكرة 575 مرة بواقع 363 تمريرة، مقابل 413 لمسة و180 تمريرة للفريق الخصم، ونجح في انهاء اللقاء لصالحه بهدفٍ دون رد.

وفي الاختبار الثاني أمام الوحدة ضمن الجولة السادسة تعادل بنتيجة (1-1)، وتفوق نسبيًا من حيث الاستحواذ وعدد التمريرات، بواقع 51% استحواذ، و341 تمريرة، مقابل 325 تمريرة للفريق الخصم.

ولامس الجميع التطور الملحوظ على اداء العين في الاستحواذ على الكرة أمام شباب الاهلي دبي بالجولة الثامنة، فعلى الرغم من دخوله ضيفًا على الفرسان، إلا أنه فرض اسلوبه المعهود تحت قيادة ريبروف بنسبة استحواذ 54% (عدد لمسات الكرة 700 – 432 تمريرة)، مقابل (595 لمسة – 302 تمريرة) لأصحاب الأرض، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعلى الرغم من أن الحديث عن نجاح أو فشل تجربة ريبروف مع العين سابق لآوانه، إلا أنها أقرب للنجاح بحسب ما يمتلكه المدرب من إمكانات فنية كبيرة وخبرات واسعة ستقوده في النهاية لإعادة البنفسجي إلى منصات التتويج من جديد.

من هو سيرجي ريبروف؟

ولد ريبروف في عام 1974 (47 عامًا) بأوكرانيا، وبدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في مركز المهاجم مع شاختار دونيتسك تحت 17 عامًا في موسم 1991، وانتقل بعدها بعام واحد إلى دينامو كييف.

واحترف ريبروف مع فريق توتنهام الإنجليزي في موسم 2000/2001 ولعب مع الفريق اللندني في 72 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا.

وفي موسم 2004 انتقل ريبروف من توتنهام إلى فنربخشة التركي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى الدوري الانجليزي من بوابة وست هام يونايتد بعد موافقة السيبرز.

وقرر المهاجم الأوكراني العودة إلى بلاده من جديد عبر فريق دينامو كييف في عام 2005، ولعب معهم 3 مواسم، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب مع فريق روبين كازان الروسي في عام 2009.

وبشكلٍ عام خاض ريبروف 316 مباراة مع الفرق التي لعب لها بجميع المسابقات خلال مسيرته الكروية، سجل 81 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة؛ أما على المستوى الدولي، لعب مع أوكرانيا 75 مباراة منذ عام 2002، وسجل 15 هدفًا.

المدرب سيرجي ريبروف

بدأ ريبروف مسيرته في عالم التدريب يوم 20 يوليو 2009 كمساعد مدرب لفريق دينامو كييف للشباب، قبل أن يحقق نقلة كبيرة في مسيرته التدريبة في أغسطس 2010 بشغله منصب المدرب المساعد لمدرب منتخب أوكرانيا حتى أبريل 2011.

وخلال تلك الفترة وما بعدها، كان ريبروف يشغل منصب مساعد مدرب مع فريق دينامو كييف منذ ديسمبر 2010 وحتى أبريل 2014، ومع 3 مدربين مختلفين، ياري سيمان (77 مباراة)، أوليغ وبلوخين (61 مباراة) وألكسي ميخاليتشينكو (4 مباريات).

وتم تعيين ريبروف على الرأس القيادة الفنية لفريق دينامو كييف في 17 أبريل 2014، وخاض مع الفريق 137 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها لقب الدوري الأوكراني مرتين، وكأس أوكرانيا مرتين، وكأس السوبر الأوكراني مرة واحدة.

ثم رحل المدرب الأوكراني إلى الاهلي السعودي في 1 يوليو 2017 وقضى معه موسم واحد فقط، قاد فيه الفريق في 38 مباراة، فاز 23 مرة، وتعادل في 10 مناسبات، وتلقى 5 هزائم.

وانتقل ريبروف بعدها إلى فريق فرينكفاروسي المجري وقاده للسطيرة على لقب الدوري المجري لثلاث سنوات متتالية (2018-2019-2020)، ويعد النجاح الأبرز له هو قيادة الفريق إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020/2021، وقدم مستويات رائعة أمام برشلونة ويوفنتوس على الرغم من خسارته ذهابًا وايابًا أمام العملاقين.

وترك فرينكفاروسي في 4 يونيو 2021، وبعدها بيومين فقط وقع على عقود تولي مهمة تدريب العين لمدة 4 سنوات، أي حتى عام 2025.