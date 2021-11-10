موعد مباراة ايطاليا وسويسرا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ايطاليا وسويسرا والقنوات الناقلة لها، في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم ايضاً منتخبات (بلغاريا – ايرلندا الشمالية – ليتوانيا).

تتجه الأنظار الى ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو لمتابعة قمة الجولة التاسعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022 بين منتخب ايطاليا ومنتخب سويسرا، في لقاء فض الشراكة على صدارة المجموعة الثالثة.

يدخل المنتخب الايطالي المباراة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة بفارق الاهداف عن ضيفتها سويسرا، حيث حقق المنتخبان الفوز في 4 مباريات، وتعادلا في مبارتين خلال مشوارهما في التصفيات.

كان منتخب الأتزوري قد أكتسح ليتوانيا في الجولة الماضية بخماسية نظيفة على ملعب على ملعب مابي بمدينة ريدجو إميليا، كما سحق المنتخب السويسري نظيره الليتواني برباعية نظيفة بنفس الجولة.

يذكر ان مباراة الذهاب بين ايطاليا وسويسرا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 قد انتهت بالتعادل السلبي، والتي أقيمت بينهما على ملعب سانت جاكوب بارك بمدينة بازل يوم 5-9-2021.

موعد مباراة ايطاليا وسويسرا؟

يحين موعد مباراة ايطاليا وسويسرا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الجمعة المقبل الموافق 12 نوفمبر 2021، على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ايطاليا وسويسرا؟

تنقل مباراة ايطاليا وسويسرا عبر الناقل الحصري في الشرق الأوسط لتصفيات كأس العالم 2022 قناة بي إن سبورت بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”.

جدير بالذكر ان المنتخبين قد ألتقيا في بطولة أمم أوروبا 2021 والذي تُوج بها المنتخب الايطالي، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وفاز الأتزوري وقتها بثلاثية نظيفة.

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