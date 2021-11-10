عاجل..ايقاف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية عام 2021 بسبب «الزغلول»

جمهور الاهلي يطلق هاشتاج بعنوان مدحت سفيه الاعلام عبر تويتر

تعرض المعلق الرياضي المصري المخضرم «مدحت شلبي» لإيقاف مدته شهرين بقرار رسمي من نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، بسبب بعض التعليقات الخارجة خلال تعليقه على أحداث مباراة الاهلي والزمالك يوم الجمعة الماضية بقناة أون تايم سبورتس المصرية.

وأصدرت نقابة الإعلاميين قرار إيقاف مدحت شلبي في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر، بعد 4 أيام من المباراة التي شهدت فوز كاسح للاهلي بخمسة أهداف لثلاثة على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021.

وقالت النقابة إن مدحت شلبي لن يعلق على أي مباراة رياضية لدى أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية بسبب مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح البيان «أصدر النائب طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ المصري قرارًا اليوم الثلاثاء يحمل رقم 23 لسنة 2021، بإيقاف السيد / مدحت هلال محمد شلبي، مقدم برنامج ومعلق رياضي عن التعليق على أي مباراة بأي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر حتى نهاية عام 2021».

وكشفت النقابة عن مثول شلبي أمام لجنة تحقيق، قائلة «مدحت شلبي خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وجاء ذلك بعد أن مثل شلبي اليوم الثلاثاء أمام لجنة التحقيق في مقر نقابة الإعلاميين في تمام الساعة 7 مساءً، وضمت اللجنة وكيل أول النقابة سهام صالح وسكرتير النقابة محجوب سعدة، وعضو مجلس الإدارة خالد فتوح، وكل من عمر هريدي وهيثم علي، والمحققان عثمان عبد العليم وتامر رجب».

وأوصت اللجنة بضرورة إيقاف مدحت شلبي عن العمل حتى نهاية هذا العام بسبب مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وقال البيان «في باب المباديء العامة الفقرات أرقام 2 و4 و9، تنص الفقرة 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، والفقرة 4 تنص على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القوي، بينما تنص فقرة 9 على احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين وفي باب الواجبات خالد المذكور الفقرتين 2 و6، وتنص الفقرة 2 على الإلتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية».

وختم البيان حول بعض الكلمات الخارجة التي تحدث بها مدحت شلبي، وأهمها (الزغلول) في تعليقه على أحد الأهداف، وقالت النقابة «الفقرة 6 تنص على الإلتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية، وأكد النقيب أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعًا».

المقطع الذي تسبب في إيقاف مدحت شلبي عن التعليق