ماثيو بيريرا يبعث برسالة قصيرة لجماهير الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

ماثيو بيريرا يبعث برسالة لجماهير الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

بعث النجم البرازيلي ماثيو بيريرا برسالة قصيرة لجماهير الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قبل الصدام القوي للفريق في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

وعاد ماثيو بيريرا إلى تدريبات نادي الهلال اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 بعد انتهاء فترة الراحة التي امتدت 4 أيام، في ظل فترة التوقف الدولي، إذ لم يتم استدعاؤه لتمثيل منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022.

وكتب ماثيو لجماهير الهلال على حسابه الرسمي بإنستجرام: “التركيز الآن على دوري أبطال آسيا”، في إشارة منه لبدء استعدادات الفريق لنهائي الحلم بقيادة المدرب ليوناردو جارديم.

ويحرص بيريرا على التواصل مع جماهير الهلال بشكلٍ مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما رصدت الكاميرات تفاعله مع جماهير الزعيم الحاضرة في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض خلال مواجهة ضمك، التي غاب عنها بسبب الإيقاف.

ونشر الجناح البرازيلي العديد من الصور مع جماهير الهلال في لقاء ضمك على حسابه بإنستجرام، وكتب عليها: “ليلة رائعة معكم جميعا! شكرًا لتقاسم الحب والعطف معي. وسعداء بفريقنا، كان نصرا عظيما! أحسنتم أيها الفتيان”.

وأظهر الزعيم شخصيته القوية أمام ضمك وتمكن من الفوز عليه بهدفين نظيفين، سجلهما آندري كاريلو ومصعب الجويري، رغم غياب نجمه سالم الدوسري، والمهاجم موسى ماريجا، والمدافع الكوري جانج هيون سو.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي 2021/2022، وفي رصيده 19 نقطة من 9 مباريات، وسيرتقي إلى الصدارة على حساب الاتحاد والشباب بشكل تلقائي حال فوزه في المباراتين المؤجلتين أمام الفيحاء والنصر على الترتيب.