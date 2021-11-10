محمد صلاح ورياض محرز في يوم استثنائي بين الاسكندرية والقاهرة

وصل نجما الدوري الانجليزي الممتاز «محمد صلاح ورياض محرز» منتصف هذا الأسبوع إلى مصر للاستعداد لمباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 أمام منتخبات جيبوتي وبوركينا فاسو وأنجولا والجابون.

وتدرب رياض محرز على ملعب القاهرة الدولي الذي استضاف مؤخرًا مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، والمنتهية بفوز عريض للشياطين الحمر بنتيجة 5/3.

ويُعد هذا الظهور هو الأول بالنسبة لنجم مانشستر سيتي على ستاد القاهرة منذ عام 2019 عندما قاد الجزائر للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا.

وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره الجيبوتي بعد عصر يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بتصفيات مونديال قطر 2022.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة المباراة في القاهرة لعدم جاهزية جيبوتي لاستقبال اللقاء، تمامًا مثلما حدث للجزائر في مباراة الجولة الثانية ضد بوركينا فاسو، حين أقيم اللقاء المنتهي بالتعادل 1/1 على ملعب مراكش بالمملكة المغربية.

وتصادف مع تواجد رياض محرز في القاهرة، وصول محمد صلاح إلى الاسكندرية للانضمام لمعسكر منتخب مصر التحضيري لمواجهة أنجولا مساء يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة نفسها من التصفيات.

وسيتدرب محمد صلاح مع منتخب مصر لمدة يومين فقط على ملعب برج العرب في الاسكندرية، قبل السفر يوم الخميس 11 نوفمبر إلى مدينة لواندا الأنجولية لمواجهة المنتخب الانجولي ضمن المجموعة الأفريقية السادسة.

وشارك جميع لاعبي منتخب مصر في المران الجماعي، عدا محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية بحسب قول الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، بينما شارك محمد النني في التدريب الجماعي فور وصوله من إنجلترا على نفس طائرة أسطورة ليفربول.

وستنقل مباراة الجزائر وجيبوتي على شاشة قناة اون تايم سبورتس المصرية بما أنها ستقام على الأراضي المصرية، والأمر نفسه يخص مباراة منتخب مصر ضد أنجولا، بعدما حصلت القناة على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في هذه التصفيات.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022

يحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن منتخب ليبيا، وذلك بفضل تحقيقه لفوزين متتاليين على ليبيا خلال الجولتين الماضيتين.

ولم يتعرض منتخب مصر لأي خسارة في هذه التصفيات، حيث انتصر على أنجولا في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد، وتعادل في المباراة الثانية خارج قواعده أمام الجابون.

ومن المقرر السماح بحضور 5 آلاف متفرج لحضور مباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة الأخيرة على ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر الحالي.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتذيل أنجولا المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعد الخسارة 3 مرات أمام مصر وليبيا والجابون، والاكتفاء بفوز وحيد على الجابون في لواندا يوم 8 أكتوبر الماضي.

ترتيب منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم 2022

يعتلي منتخب الجزائر صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف فقط عن منتخب بوركينا فاسو الثاني.

وسجل منتخب الجزائر 19 هدفًا في 4 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفي في نفس عدد المباريات بجميع التصفيات المؤهلة إلى المونديال، وذلك بفضل الفوز في الافتتاح على جيبوتي 8-0 ثم هزيمة النيجر في الجولة الثالثة بنتيجة 6-1.

وسيبقى الصراع محتدمًا بين الجزائر وبوركينا فاسو على ورقة الصعود إلى المرحلة النهائية حتى الجولة السادسة، إذا ما استطاعا تحقيق الفوز في الجولة الخامسة أمام جيبوتي والنيجر يوم الجمعة.

ويحتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جيبوتي في ذيل المجموعة دون أي نقطة وبأسوأ خط دفاع في التصفيات برصيد 18 هدفًا.