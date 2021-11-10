شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها ..الاهلي يرفض جدولة مستحقات كوليبيال..تدريبات استشفائية لمحمد صلاح في مران منتخب مصر

النني يشارك فى المران الجماعى للمنتخب.. وتدريبات استشفائية لـ محمد صلاح

أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب، قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم.

جهاز الزمالك يحذر اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الإجازة

حذر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، لاعبى الفريق من الإفراط فى تناول الأطعمة التى قد تتسبب فى زيادة الوزن خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها لمدة 6 أيام عقب مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الجمعة الماضية وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3.

المنتخب التونسى يستدعى المثلوثى لمعسكر مواجهتى غينيا الاستوائية وزامبيا

استدعى الجهاز الفني للمنتخب التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانتظام في معسكر نسور قرطاج الحالي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

بعثة منتخب مصر تعود من أنجولا 13 نوفمبر استعدادا لمواجهة الجابون

نشر محمد الننى نجم أرسنال الانجليزى صورة له محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أثناء وجودهما فى الطائرة الخاصة التى أقلتهما إلى الاسكندرية للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى الجابون وانجولا فى تصفيات كأس العالم.

تعرف على طاقم حكام مباراتى منتخب مصر أمام انجولا والجابون

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام مباراتى منتخب مصر أمام انجولا والجابون فى الجولتين الخامسة والسادسة فى تصفيات كأس العالم 2022.

مسحة لمحمد صلاح والننى فى معسكر منتخب مصر.. صور

أظهرت المسحة التي خضع لها محمد صلاح و محمد النني في صفوف منتخب مصر ، سلبية المسحات التي خضع لها الثنائى عقب وصولهما اليوم لمعسكر المنتخب استعدادًا لمباراتي أنجولا و الجابون المقرر لهما يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري.

الأهلي يرفض جدولة مستحقاته فى أزمة كوليبالي مع النجم الساحلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء يرفضون فكرة جدولة مستحقاتهم المتأخرة لدى النجم الساحلي التونسي والخاصة بالإيفواري سليماني كوليبالي والبالغة مليون و400 ألف دولار، ويرغبون في الحصول عليها دفعة واحدة.

منتخب مصر 2003 يفوز على ليبيا 2 / 1 فى افتتاح دورة شمال افريقيا

فاز منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، على نظيره الليبى بنتيجة 2 / 1 فى افتتاح مشوار الفريقين فى دورة شمال أفريقيا التى تستضيفها تونس بمشاركة 5 منتخبات عربية، وتقام المباراة على ملعب قرطاج المغطى بالنجيل الصناعى.

اجتماع خاص بين أفشة وكيروش فى المنتخب استعدادًا لأنجولا

حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى على عقد جلسة سريعة مع محمد مجدي أفشة لاعب النادى الأهلي، على هامش مران الفراعنة اليوم استعدادًا لمباراتي أنجولا و الجابون المقرر لهما يومي 12 و 16 نوفمبر من الشهر الجاري.