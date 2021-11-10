شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفاوض خالد عيد لخلافة "حليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو فريق حرس الحدود في مفاوضات مع خالد عيد المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب محمد حليم، الذى رحل عن الفريق عقب التعادل فى الجولة السادسة مع كفر الشيخ بدون أهداف على ملعب كفر الشيخ.

وكشف خالد عيد في تصريحات خاصة أنه تلقى اتصالا من أحد المسئولين في نادى حرس الحدود لمعرفة موقفه من الموافقة أو الرفض والحديث عن احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة، سعيا للصعودة للدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع الرجاء المطروحى في الجولة الأولى بالقسم الثانى بالمجموعة الثالثة.

ورغم المستوى الجيد الذى يقدمه حرس الحدود مع محمد حليم إلا أن الأخير فضل تقديم استقالته لمجلس الإدارة مكتفيا بالفترة الطويلة التى قضاها مع الفريق سواء بالدورى أو القسم الثانى مع تركه وهو فى المنافسة على الصعود لدورى الأضواء.