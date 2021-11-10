شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة مهنئا أحمد فتحى بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا خويا وحبيب قلبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب فريق الأهلى ومنتخب مصر، زميله أحمد فتحى بعيد ميلاده عبر الاستورى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، قائلا: "كل سنة وانت طيب ياخويا وحبيب قلبى".

على جانب آخر، حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى على عقد جلسة سريعة مع محمد مجدي أفشة على هامش مران الفراعنة اليوم، استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون المقرر لهما يومي 12 و16 نوفمبر من الشهر الجاري، وكان كيروش قد استبعد محمد مجدي أفشة من التجمع الماضي للفراعنة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية باستاد الجيش ببرج العرب قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وشارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعية، وظهر الجميع بحالة جيدة.

وكان صلاح والنني قد اكتملت بوصولهما صباح اليوم صفوف المنتخب، وفق قائمة الـ25 لاعبا الذين تم اختيارهم لمباراتي انجولا والجابون.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط. يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كشف سابقًا عن طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة انجولا ومصر ويتكون من: نجامبو ندالا حكم ساحة و سافاري كابيني مساعد أول و دياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا ، كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة. فيما أعلن عن تكليف جاتوجاتو جيورجس من بورندي لإدارة مباراة مصر والجابون على أن يعاونه التنزاني كومبا فرانك والبورندي نكورونزيزا ديسيريه ومعهم البورندي نكورونزيزا تيريه حكما رابعًا والتونسي بو جليل البوصيري مراقبا للمباراة.



أفشة يهنئى أحمد فتحى (2)