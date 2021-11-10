المصري البورسعيدى يُصعد حارس عمره 17 عاما للفريق الأول

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة الحارس الناشئ أحمد عبد الرسول حارس مرمى فريق الشباب تحت 17 عام (الفئة العمرية 2004)، وذلك ضمن السياسة التي ينتهجها جهاز الكرة بقيادة الكابتن عبد الحليم علي ومدرب الحراس الكابتن حسن نصر والتي تهدف لتصعيد حراس مرمى قطاع الناشئين المتميزين للتدريب مع الفريق الأول تباعًا، والذى شهدت تدريباته خلال الفترة السابقة مشاركة الحارسين إيهاب العايدي ومحمد محسن.

ووضع التونسى معين الشعباني، المدير الفني للمصري، بداية من اليوم خطة الاستعداد لبيراميدز، تزامنا مع العودة للتدريبات بعدما منح الشعبانى لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، عقب نهاية مباراة المصري وفيوتشر التي أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

واستأنف الفريق البورسعيدى مرانه مساء أمس الإثنين ببرج العرب، استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الرابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.

وخطف فريق فيوتشر نقطة ثمينة من المصري البورسعيدي، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المباراة التى جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.