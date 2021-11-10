شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل بيرسى تاو بالفوز على الزمالك فى القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجنوب أفريقي بيرسى تاو نجم النادى الأهلى، بفوز الفريق الأحمر على الزمالك في مباراة القمة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار مباريات الجولة الثالثة في بطولة الدورى.

ونشر الجنوب أفريقي عبر حسابه على موقع "تويتر" صورتين له من احتفاله مع الجماهير بالفوز الكبير على الغريم التقليدي الزمالك، واكتفى بتعليق "النسر الأهلاوى".

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام عقب مباراة القمة على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس، ويغيب عن الأهلى 12 لاعباً فى بداية فترة التدريبات المقبلة، هم: السباعى محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف.