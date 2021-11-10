شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لصلاح محسن بعد استئناف التدريبات بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع صلاح محسن مهاجم الأهلي لفحص طبي بعد عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية بدءا من يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء اللإجازة التي حصل عليها اللاعبين بعد الانتهاء من مباراة القمة ضد الزماك يوم الجمعة الماضي والتي فاز فيها الأحمر5-3.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له صلاح محسن من قبل الجهاز الطبي للأهلي عقب استئناف التدريبات موقف اللاعب وحالته الطبية، وموعد نزوله التدريبات الجماعية مع الفريق، لاسيما أنه غاب عن المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويعاني صلاح محسن من الإصابة بشظية في القدم، وهي الإصابة التي أخرت انطلاقته مع الأهلي في الموسم الجاري، واقترب اللاعب من العودة للملاعب بعدما قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق الأحمر تعافى من الإصابة في الركبة والتي اشتكى منها منذ بداية الموسم الحالي، وعطلت انطلاقته مع الأهلي منذ تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

شدد المصدر على أن محمود متولي جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مران الأهلي الجماعي، ولكن يتبقى وجهة نظر الجهاز الفني في إشراك اللاعب بالتدريبات.

أوضح المصدر أن متولي انتهى من أداء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي خضعه له طوال الفترة الماضية، وينقصه فقط الحصول على موافقة الجهاز الفني قبل نزول التدريبات الجماعية، بعدما تم الاطمئنان على حالته من قلب الجهاز الطبي بالأهلي.