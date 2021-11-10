شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى يشارك فى التدريبات الجماعية للمصري رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد شديد قناوى للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق النادى المصرى رغم إصابته بشرخ فى الأنف، خلال التدريبات التى خاضها الفريق استعدادا لمواجهة فيوتشر بحثا عن الفوز الأول بالدورى.

المصرى البورسعيدى تعادل فى أول جولتين مع غزل المحلة وسموحة، فيما فاز فيوتشر على فاركو وخسر من الاتحاد السكندرى ويبحث عن فوزه الثانى بالمسابقة مستغلا حالة عدم الاستقرار التى يعانى منها المصري.

واستقر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، على مناقشة جميع بنود الجمعية العمومية يوم 24 ديسمبر عدا بند الانتخابات، وبناء عليه سيتم تحديد يوم أخر تمديد للجمعية لاقامة الانتخابات واختيار مجلس جديد.

وفى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ انتخابات الأندية، تنازل جميع المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى (28 مرشحا) الذى كان من المزمع انتخابه بالاجتماع المرتقب للجمعية العمومية للنادى يوم 24 ديسمبر المقبل، والتنازلات جاءت بعد 24 ساعة فقط من إغلاق باب الترشح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، ولم يترشح أى فرد في مجلس المصري الحالي برئاسة سمير حلبية في انتخابات النادي المصري.