شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة محمد صلاح و الننى فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت المسحة التي خضع لها محمد صلاح و محمد النني في صفوف منتخب مصر ، سلبية المسحات التي خضع لها الثنائى عقب وصولهما اليوم لمعسكر المنتخب استعدادًا لمباراتي أنجولا و الجابون المقرر لهما يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري.

كما جاءت نتيجة المسحات التي أجريت لباقي محترفي المنتخب وهم أحمد حجازي و مصطفي محمد و أحمد ياسر ريان سلبية.

حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى على عقد جلسة سريعة مع محمد مجدي أفشة لاعب النادى الأهلي، على هامش مران الفراعنة اليوم استعدادًا كان كيروش قد استبعد محمد مجدي آفشه من التجمع الماضي للفراعنة.

أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم.

شارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية ، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعية ، وظهر الجميع بحالة جيدة.

وكان صلاح والنني قد اكتملت بوصولهما صباح اليوم صفوف المنتخب، وفق قائمة ال 25 لاعبا الذين تم اختيارهم لمباراتي انجولا والجابون.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.