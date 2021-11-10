شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم المرشح الأول لتدريب حراس الزمالك حال الإطاحة بأوليفيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح مسئولو نادى الزمالك إجراء تعديل على منصب مدرب حراس فريق الكرة الأول، خاصة فى ظل تراجع مستوى الحراس فى الفترة الأخيرة، وذلك بتوجيه الشكر للبرازيلى أوليفيرا مدرب الحراس الحالى.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأوليمبى السابق يعد أبرز المرشحين لتولى تدريب حراس الزمالك، حال الإطاحة بالبرازيلى أوليفيرا، خاصة أن أسامة عبد الكريم يمتلك باع كبير من الخبرة وسيساعد فى تطوير أداء الحراس.

وترغب إدارة النادى فى رحيل أوليفيرا لكن يوجد شرط جزائى فى عقده مع النادى بقيمة شهرين من راتبه، ويحصل أوليفيرا على 35 الف دولار شهريا، أى أنه سيكلف خزينة النادى 70 ألف دولار حال رحيله خلال مدة تعاقده.

وينتظر مسئولو الزمالك عودة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى إلى القاهرة لعقد جلسة معه ومناقشة التعديلات التى سيتم إجراؤها على الجهاز المعاون، لاسيما أن أبرز المقترحات هو إضابة مدرب مساعد مصرى فى جهاز كارتيرون.

وكانت لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اقترحت على كارتيرون، تعيين مشرف على الكرة فى جهازه المعاون، لفرض حالة من السيطرة على اللاعبين.