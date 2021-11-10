شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الوطني يستعدون لمباراة أنجولا بـ"قصة شعر" جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني تدريبات حالية على احدى الملاعب الفرعية لاستاد "برج العرب"، استعدادا لخوض لمباراتي أنجولا و الجابون المقرر لهما يومي 12 و 16 نوفمبر من الشهر الجاري، وسط روح قتالية عالية، حيث شهدت التدريبات وجود مصفف الشعرلإضافة بعض اللمسات على قضات شعر اللاعبين.

وشارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية ، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعية ، وظهر الجميع بحالة جيدة.

وكان صلاح والنني قد اكتملت بوصولهما صباح اليوم صفوف المنتخب، وفق قائمة الـ25 لاعبا الذين تم اختيارهم لمباراتي انجولا والجابون.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.