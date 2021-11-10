شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع البنك الأهلي بعد انضمامه للمنتخب: "لن أفرط فى ثقة كيروش بى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد ياسين، مدافع فريق البنك الأهلى، والذى مثل انضمامه للمنتخب الوطني مفاجأة كبيرة للشارع الرياضي، أن اختيار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش له فرصة العمر التي يحلم بها أى لاعب.

وقال اللاعب في تصريحات لليوم السابع قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني أول أمس: "اختيار كيروش لي فرصة لن أفرط فيها، هذه الخطوة ستشجعنى على تقديم المزيد من الجهد في الفترة المقبلة لكي أحافظ على هذا الشرف في المعسكرات المقبلة".

وتابع ياسين: "انضمامى للمنتخب هو بركة دعاء والدي ووالدتي، لولاهما ما وصلت لهذه المكانة، وأشكرهما على تقديم كل المساعدة لي في الفترة الأخيرة".

واختتم مدافع البنك ألأهلى والمنتخب الوطني: "المستوى الذى ظهرنا عليه كمجموعة في الفريق هو ما أهلنى للانضمام للمنتخب، وهذا سر نجاح أي فريق، المجموعة وليس الفرد".

ووجه ياسين الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كيروش والجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال الذى ساهم في تطوير مستواه.