شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يخضع للتأهيل لمدة أسبوع بعد إصابة العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الأمامية وهو ما جعله يفضل المغادرة وعدم استكمال لقاء الاتحاد السكندري بالدوري، والذى انتهى بفوز الفريق السماوى بنتيجة 3 / 0.

ومن المقرر أن يخضع شريف إكرامى لبرنامج تأهيل علاجى لمدة أسبوع قبل العودة للتدريبات الجماعية والاستعداد للمشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم 19 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم 22 من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم 28 نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم 5 ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني أن تقام المباراتان الوديتان أمام البنك الأهلي عصر غد الأربعاء، وغزل المحلة عصر السبت بملعب النادي في الدفاع الجوي، لتجهيز جميع لاعبي الفريق للمرحلة المقبلة الهامة، والتي يرتبط فيها بخوض العديد من المواجهات الهامة محليا وقاريا.

يذكر أن بيراميدز حصد 9 نقاط من 3 مباريات خاضها في الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري، وتأهل للدور الثاني بكأس الكونفدرالية على حساب عزام التنزاني.