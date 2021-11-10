شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يجهز هانى عادل للمشاركة فى تشكيل المحلة أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد عودة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على تجهيز هانى عادل لاعب الفريق، بدنيا وفنيا للمشاركة في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب العودة من الإصابة بالرباط الصليبى.

وقام محمد عودة بإشراك اللاعب هانى عادل في المباراة الودية التي جمعت فريق غزل المحلة ودمنهور، ضمن الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، والتى ستقام على ملعب استاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على فريقى إنبى وأيستر كومبانى بينما تعادل مع المصرى البورسعيدى.