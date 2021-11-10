شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام عن مباراة القمة: على مسؤوليتى الشخصية كرة زيزو لا تستحق أكثر من إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه ليس من حق الحكم أن يحلل حالات تحكيمية احتسبها خلال المباراة وفقا للوائح والقوانين، مشيراً إلى أن البعض تناول كلمة "إدارة" و"احتواء" بطريقة خاطئة وتم تضخيمها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي، تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "لما النتيجة كانت 4 -1، الحكم احتسب ضربة جزاء للنادي الأهلي، ولو كانت هناك احتواء بالمعنى الذي فسره البعض، لما كان احتسب الحكم ضربة الجزاء، لو لم يكن عادلاً في تحكيمه للمباراة".

وقال : "أهم محاضرة وأساس نجاح طاقم التحكيم، هي إدارة المباراة، نحن نشبه الحكم بالطبيب، كل مباراة تختلف عن الأخرى، وكل مباراة تحتاج لدور كبير في الإدارة، وليس معنى الإدارة والاحتواء ألا يحتسب الحكم قرارات خاطئة أو يتجاوز عن احتساب قرارات أخرى".

وتابع : "بالنسبة لكرة زيزو، إذا لم تكن الكرة غير موجودة في مكان حساس يتم احتساب قوة الضربة، ووفقاً لذلك يتم احتساب القرار، وما شاهدناه أن زيزو لم يتوجه لمكان حساس في جسد لاعب النادي الأهلي، وعلى مسؤوليتي الشخصية، الكرة قرارها لا يزيد عن إنذار".