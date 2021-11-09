بسبب «زغلول معلول».. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد مدحت شلبي بعد أزمة مباراة القمة

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت نقابة الإعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف الإعلامي والمعلّق الرياضي مدحت شلبي عن التعليق على المباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر حتى نهاية العام 2021.

وأصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بياناً قال فيه إن "قرار إيقاف شلبي يأتي لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

ومثّل مدحت شلبي اليوم أمام لجنة التحقيق في مقر نقابة الإعلاميين فى تمام السابعة مساءً.

وكانت لجنة التحقيق تضم من مجلس الادارة سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعده سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الادارة والمستشار عمر هريدي والمستشار هيثم على والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب.

وأثناء تعليقه على مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، كان لشلبي عدد من التعليقات الساخرة أثارت جماهير الكرة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تعليقه على هدف لاعب الأهلي التونسي علي معلول من ضربة جزاء، حيث علق شلبي قائلاً: "معلول حط الزغلول".

وسبق أن استدعى مجلس نقابة الإعلاميين مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 للزمالك.