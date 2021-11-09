وزير الرياضة: لا مفر من إقامة انتخابات الزمالك في نوفمبر.. ولسنا ضد مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن انتخابات نادي الزمالك ستكون خلال شهر نوفمبر الجاري وقبل نهايته على أقصى تقدير.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحترم أحكام القضاء، نافيًا أن تكون ضد أي شخص لصالح الآخر.

وقال صبحي: "انتخابات الزمالك ستكون قبل نهاية هذا الشهر ولا مفر من ذلك".

وأكمل: "نحترم أحكام القضاء المصري ولا نستطيع مخالفاتها بالتأكيد، ولن ندخل في مهاترات قانونية، لسنا مع مرتضى منصور ضد أحد أو العكس، ولسنا ضد اللجنة الحالية".

وأضاف: "اللجان التي أدارت نادي الزمالك حصلت على كافة المقومات للقيام بدورها حتى العملية الإنتخابية، ندرس العديد من الأمور القانونية حتى لا يدخل النادي في مهاترات قانونية، ولسنا بحاجة إلى التسرع".

وأردف: "نحن نساعد فقط قدر الإمكان لكن لا نخترق القوانين، سيكون هناك انتخابات مفتوحة وبدون أي تجاوزات، لكي لا يسقط النادي في براثن الطعون والنزاعات القانونية".

واختتم: "حتى لو انتظرنا لبعض الوقت لكن لن يمر شهر نوفمبر حتى يتم الدعوة للانتخابات في نادي الزمالك، والمجال مفتوح أمام الجميع طالما ليس هناك أي سند قانوني ضد أحد".