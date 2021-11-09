خاص.. الزمالك يتظلم على عقوبات القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول في الزمالك أن النادي تقدم بتظلم لرابطة الأندية المحترفة على عقوبات إدارة المسابقات بشأن مباراة القمة التي خسرها الفريق أمام الأهلي بالدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "تقدمنا بتظلم على الغرامة الخاصة بالنزول الجماعي للجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى أرض الملعب عقب تسجيل كل هدف، والمقدرة بـ50 ألف جنيه".

وأضاف: "تقدمنا بتظلم آخر على العقوبة الثانية الخاصة بعدم حضور المدير الفني باتريس كارتيرون للمؤتمر الصحفي بعد المواجهة والمقدرة بـ20 ألف جنيه".

وأوضح: "كارتيرون استاء من تأخر تواجد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في المؤتمر، الفريق الضيف يتواجد أولاً، وموسيماني تأخر بسبب احتفالات الأهلي، وهذا سبب رفض كارتيرون حضور المؤتمر".

وكانت إدارة المسابقات برابطة الأندية وقعت عقوبة أخرى على الزمالك بعد القمة، والتي تمثلت في تغريم النادي 50 ألف جنيه بسبب قذف الكرة إلى الملعب أثناء تنفيذ ركلة جزاء للأهلي.

يُذكر أن الزمالك خسر أمام الأهلي بنيتيجة (5-3) في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.