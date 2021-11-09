مصدر في الأهلي لمصراوي: لا نمتلك أي عروض لديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن المالي، أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، "مرتاح نفسياً" في الفريق، مشيراً الى أن اللاعب لا يمتلك أي عروض.

وكانت تقارير تركية قد أشارت الى قيام جالاتا سراي التركي بتجديد اهتمامه بفكرة التعاقد مع ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكذلك يفكر في محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي "في الوقت الحالي لا يوجد أي عروض سواء رسمية أو بصفة ودية لديانج".

وتابع "العرض الأخير الذي وصل لنا يخص ديانج كان من جالاتا سراي التركي وتم غلق هذا الملف أغسطس الماضي".

واستمر "نعرف إمكانيات وقدرات ديانج جيداً، واللاعب نفسه مرتاح نفسياً داخل النادي الأهلي، لا يمتلك أي عروض حالياً، ولم يتواصل معه أحد".

واختتم "في حال وصل لنا أي عروض رسمية تخص ديانج، إدارة الكرة سوف تناقش الأمر، وسيتم اتخاذ القرار المناسب النادي وديانج أيضاً".