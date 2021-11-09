وكيله لمصراوي: باتشيكو يطالب بكامل عقده مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، أن المدرب تقدم باستئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية يطالب خلاله بالحصول على كامل مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وقال فاروق، في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء: "باتشيكو لديه مستحقات متأخرة تقدر براتب 3 أشهر بجانب راتب شهرين كشرط جزائي بعد فسخ عقده".

وأضاف: "حصل باتشيكو على وعود من اللجنة السابقة بأنه سيتم صرف مستحقاته، وانتظر لمدة أسبوع في مصر بعد الإقالة قبل أن يسافر، ووعده النادي بإرسال مستحقاته وانتظر لمدة شهر لكنه لم يحصل عليها".

وتابع: "باتشيكو تقدم بشكوى للحصول على راتب 5 أشهر هو والـ3 مساعدين، وحصل على حكم بأحقيته في الحصول على 470 ألف يورو، لكن الزمالك استأنف على القرار وقام بتخفيض مستحقات المدرب".

وأتم وكيل باتشيكو: "بناءً عليه، تقدم باتشيكو باستئاف للمحكمة الرياضية الدولية يعترض خلالها على نقطة إنهاء التعاقد معه بشكل غير عادل، وطالب بقمية عقده كاملا وهو مليون و700 ألف يورو دون تخفيض".

يُذكر أن لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقرت في شهر يوليو الماضي بأحقية باتشيكو في الحصول على 450 ألف يورو فقط بدلا من مليون و700 ألف يورو.