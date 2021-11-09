المنتخب يؤدي مرانه الأخير قبل السفر لأنجولا.. وتدريبات فردية لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب الفرعية بإستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية قبل استئناف التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بمواجهة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات مونديال قطر 2022.

وخاض المنتخب مرانه الأخير قبل التوجه غدا الأربعاء إلى لواندا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وشارك في المران جميع اللاعبين باسثناء محمد صلاح قائد المنتخب الذي أدى تدريبات فردية استشفائية، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعية بعد وصوله إلى مصر أمس الإثنين، وظهر الجميع بحالة جيدة.

وكانت صفوف المنتخب اكتملت بانضمام صلاح والنني إلى المعسكر صباح اليوم الثلاثاء، ضمن قائمة الـ25 لاعبا الذين اختارهم المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش لمباراتي أنجولا والجابون.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الأنجولي يوم الجمعة المقبل في لواندا، ثم يستضيف منتخب الجابون يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر الجاري.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة بالتصفيات برصيد عشر نقاط ويليه المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد ست نقاط ثم منتخب الجابون برصيد أربع نقاط ومنتخب أنجولا برصيد ثلاث نقاط.

قائمة منتخب مصر بعد إعفاء عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني للإصابة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد صبحي (فاركو)، محمود جاد (إنبي).

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي)، أحمد فتحي (بيراميدز)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد ياسين (البنك الأهلي)، أيمن أشرف (الأهلي)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)، محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط: محمد النني (آرسنال الإنجليزي)، حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية (الأهلي)، إمام عاشور (الزمالك)، عبدالله السعيد (بيراميدز)، مصطفى فتحي (الزمالك).

وفي الهجوم: محمد شريف (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي)، مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)، مروان حمدي (سموحة)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).