حوار الخليج 365.. مظهر عبدالرحمن يتحدث عن.. تمزيق عقد الزمالك.. سر ابتعاده.. وطموحاته

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ أحمد شاكر:

يرى مظهر عبدالرحمن، المحترف السابق بصفوف نادي موناكو الفرنسي إن المناخ العام في كرة القدم ليس مُشجعًا على الظهور أو التواجد لذا قرر الاكتفاء بما قدمه خلال مسيرته والاكتفاء بمتابعة نجله بلال الذي أصبح العنصر الأساسي في هجوم باناثينايكوس اليوناني.

الخليج 365 أجرى حوارًا مطولاً مع مظهر عبدالرحمن تحدث خلاله عن سبب ابتعاده وتمزيق عقد الزمالك وطموحاته في الفترة المقبلة وإلى نص الحوار:

- أين مظهر عبر الرحمن من الساحة الرياضية؟

لديّ أعمالي الخاصة بين مصر وخارجها، واستمتع بمتابعة نجلي بلال في بداية مشواره الاحترافي مع كرة القدم.

- لماذا قررت الابتعاد عن الساحة الرياضية؟

المناخ العام في كرة القدم ليس مُشجعًا على الظهور أو التواجد وأنا أحترم نفسي واكتفيت بما قدمته مع رحلتي في كرة القدم سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية التي كان لي شرف تمثيلها في مختلف المراحل السنية وحتى منتخب مصر الأول.

- دعنا نعود للبداية.. كيف جاء انتقالك من المصري لموناكو الفرنسي؟

الأمر جاء عن طريق وكيل إيطالي يُدعى باتريشيو تابعني خلال الدورة الودية التي خاضها المنتخب أمام منتخبات كندا وكوريا الجنوبية وإستونيا، وفاجئني بإحضار عرض إيطالي من نادي بريشيا الذي كان يلعب له روبيرتو باجيو في نهاية مشواره وبالفعل سافرت إلى إيطاليا لقضاء أسبوعين معايشة مع نادي بريشيا، وبعد خوض التدريبات قرروا مشاركتي في مباراة ودية.

وحينها كان المدرب المساعد للفرنسي ديدييه ديشامب في إجازة بمنزله بإيطاليا وشاهدني في المباراة الودية وسأل الوكيل باتريشيو عني، فقال له إن إدارة بريشيا قررت التعاقد معي بعد هذه المباراة فرفض انضمامي لصفوف بريشيا، وضغط على وكيلي الإيطالي، فتحولت وجهتي إلى موناكو الفرنسي، وبالفعل سافرت مع باتريشيو إلى موناكو، ووقعت العقود وقدمني النادي للجماهير، وبدأت خوض التدريبات.

- انضممت للمنتخب وأنت لا تلعب بالأهلي أو الزمالك.. كيف جاء الأمر؟

في وجود مدير فني قدير مثل الراحل محمود الجوهري لا يمكن الحديث عن انتماءات لأندية؛ فكان مدربًا عظيمًا وصاحب عين خبيرة يعرف اللاعب الذي سيستفيد منه وسيطوره في منتخب مصر بغض النظر عن لون قميص ناديه ومن قبل المنتخب الأول كنت ضمن اختيارات كل المنتخبات الوطنية في المراحل السنية الأصغر.

- في سنوات كثيرة ماضية كانت الغلبة بالمنتخب للاعبي الأهلي والزمالك.. كيف كنت ترى الأمر؟

هذا من أسباب عدم تداخلي في كرة القدم المصرية منذ اعتزالي، المعايير غير واضحة في التعامل مع لاعبي كرة القدم وتصنيفهم حسب انتمائهم ولون قميص أنديتهم، مع كامل احترامي للأهلي والزمالك.

- هل تلقيت عروضًا خلال مسيرتك من الأهلي أو الزمالك؟

تلقيت عروضًا من أندية القمة طوال فترة وجودي في الدوري المصري وحتى بعد احترافي.

- هل ندمت على خطوة انتقالك للزمالك قبل الاعتزال؟

لا أندم على أي خطوة في مشواري، لكن الانتقال لا أعتبره تم لأنني مزقت العقود بسبب عدم رضاي عن طريقة التعامل من مسئولي الزمالك آنذاك.

- ماهو طموحك الآن؟

طموحي الآن أنا أرى نجلي بلال أفضل لاعب في العالم.

- ماذا عن بلال .. وكيف ترى مستقبله؟

بلال أصبح العنصر الأساسي في هجوم باناثينايكوس اليوناني ويشيد به الإعلام الأوروبي، مستقبله في يد الله وباجتهاده يمكن أن يصل لأعلى مكانه في كرة القدم.

- خرجت من المقاولون مثل محمد صلاح .. ما رأيك في تجربته الاحترافية؟

محمد صلاح طوّر نفسه بدنيًا وطوره عقليته قبل حتى تطوير مهاراته الفنية وهي النقطة الأهم العقلية والعمل الجاد وتجديد الطموحات وهذا سر ما وصل إليه محمد صلاح، وفخور بالتأكيد بما يقدمه محمد صلاح ويستحق لقب الأفضل.

- يرى البعض أن صلاح لا يُقدم مع المنتخب ما يُقدمه مع ليفروبول.. كيف ترى ذلك؟

هذا تقييم غير عادل بالمرة؛ لأن رتم اللعب في ليفربول يختلف عن رتم اللعب في منتخب مصر كما أن هناك اختلافًا كبيرًا في قدرات اللاعبين حول صلاح في منتخب مصر وفي ناديه الإنجليزي.

- ماهي نصائحك لنجلك ليعتلي القمة مثل صلاح؟

أي أب يتمنى أن يرى نجله مثل محمد صلاح ولكن نصيحتي لبلال أن يواصل العمل والاجتهاد بشخصيته المستقلة وأن يطلق العنان لأحلامه في عالم كرة القدم.

- رأيك في الاهلي والزمالك الآن؟

الأهلي والزمالك يصارعان بلا منافسة حقيقية في الدوري ولذلك لا يمكن تقييمهم إلا على نطاق إفريقي، والأهلي يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين وكذلك الزمالك لكن الانضباط الإداري في الأهلي أفضل.

-من هو اللاعب الأفضل حاليًا في مصر؟

لا أفضل اختيار أسماء لكن هناك مواهب تستحق التطوير في مختلف فرق الدوري المصري ينقصهم الإدارة المحترفة فنيًا.

- ما رأيك في منتخب مصر مع كيروش.. وتوقعاتك لمباراتي انجولا والجابون؟

كارلوش كيروش مدير فني كبير وبسيرة ذاتية رائعة مع المنتخبات ولدينا فرصة في مصر للاستفادة من خبراته والوصول لنهائيات كأس العالم وبالتأكيد أتوقع فوز منتخب مصر وأتمنى ذلك لتحسين تصنيفنا.