خالد بيومي: ما فعله الأهلي في الزمالك رسالة مُرعبة للكرة الافريقية

وصف محلل قنوات أبو ظبي الرياضية «خالد بيومي» ما فعله نادي الاهلي أمام الزمالك في مباراة القمة المصرية بـ «الرسالة المُرعبة» إلى كرة القدم الافريقية هذا الموسم 2022/2021.

وأطلق خالد بيومي تصريحه وتوقعه لاحتلال الاهلي لأفريقيا من جديد، خلال حديثه السريع مع الاعلامي الاماراتي الشهير «يعقوب السعدي» عن مباراة القمة المصرية بين الاهلي والزمالك خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد مطلع هذا الأسبوع.

وانتصر الاهلي على الزمالك بنتيجة عريضة قوامها 5 أهداف مقابل 3، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الماضية، علمًا بأن الاهلي استطاع إنهاء الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن ينجح في إضافة هدفين آخرين مطلع الشوط الثاني.

وعن سبب انتهاء المباراة بفوز الاهلي بخمسة أهداف فقط، قال خالد بيومي «الاهلي كان يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف وإنهاء المباراة بنتيجة تاريخية غير مسبوقة، لكن مستوى إدارة المدرب بيتسو موسيماني للمباراة تراجع بعد الدقيقة 70».

وأضاف «شابوه لبيتسو موسيماني، لكن لمدة 70 دقيقة، فكان من المفترض أن تكون النتيجة أعلى بكثير مما انتهت عليه».

وختم بيومي حديثه «من وجهة نظري، ما فعله الاهلي أمام الزمالك هو رسالة كبيرة جدًا جدًا ليست للكرة المصرية فقط بل للكرة الافريقية، بأن الاهلي قد يحقق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، وللمرة الثالثة على التوالي، ويلعب في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة، بهذا الأداء وبهذه النتيجة، وتغيير الطريقة، ودكة بدلاء فيها وفرة من اللاعبين أصحاب الشخصية، أعتقد أنها رسالة قوية للغاية، وأتحدى أن يكون الاهلي على الأقل في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 2022».