موعد مباراة انجلترا وألبانيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة انجلترا وألبانيا والقنوات الناقلة لها، في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم ايضا منتخبات (بولندا – المجر – أندوريا – سان مارينو).

يخوض منتخب الأسود الثلاثة مباراة هامة وحاسمة في الجولة التاسعة من تصفيات مونديال قطر 2022، عندما يستقبل منتتخب ألبانيا على ستاد ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

يدخل منتخب انجلترا المباراة وعينه على تحقيق الفوز السابع في التصفيات من أجل تعزيز صدارته للمجموعة التاسعة حيث يحتل المركز الأول برصيد 20 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بولندا صاحب المركز الثاني.

كان المنتخب الانجليزي قد سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية امام ضيفه المجري بهدف مقابل هدف، ليكون النعادل الثاني خلال التصفيات مقابل 6 انتصارات، في المقابل خسرت ألبانيا على ملعبها امام بولندا بهدف نظيف.

ويتواجد منتخب ألبانيا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة، خلف المنتخب البولندي بفارق بنقطتين فقط، وسيسعي الى الخروج بنتيجة إيجابية امام مضيفه الانجليزي بنقطة على الأقل، للأبقاء على آماله في المنافسة.

موعد مباراة انجلترا وألبانيا؟

يحين موعد مباراة انجلترا وألبانيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الجمعة المقبل الموافق 12 نوفمبر 2021، على ملعب ويمبلي في لندن.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وألبانيا؟

تنقل مباراة انجلترا وألبانيا عب الناقل الحصري في الشرق الأوسط لتصفيات كأس العالم 2022 قناة بي إن سبورت بريميم (2) بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل اللقاء على قناة بي إن سبورت كونكت، وبي إن سبورت (1) الانجليزية.

كما ينقل اللقاء ايضا على عدة قنوات عبر العالم منها قناة فوتبول 1 الاوكرانية، وقناة كانال 9 الدنماركية، وقناة زيجو سبورت راسينج الهولندية.

يذكر ان لقاء الذهاب بين انجلترا وألبانيا في التصفيات قد انتهى بفوز منتخب الأسود الثلاثة بثنائية نظيفة، سجلها هاري كين وماسن ماونت في الدقيقتين 38،63.