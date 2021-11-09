بايرن ميونخ رفض محمد صلاح وماني قبل انضمامهم إلى ليفربول!

فجر رئيس القسم الرياضي بصحيفة بيلد الألمانية «كريستيان فالك» مفاجئة مثيرة برفض فريق بايرن ميونخ التوقيع مع محمد صلاح وساديو ماني قبل انضمامهم إلى فريق ليفربول الإنجليزي.

وذكر فالك أن ساديو ماني قد عُرض بالفعل على بايرن ميونخ في 2014، ولكن الفريق الألماني رفض المبلغ المطلوب للتوقيع مع النجم السنغالي من قبل ساوثامبتون، لينضم في الأخير إلى ليفربول.

وكلفت صفقة ماني فريق ليفربول 41 مليون يورو لصالح ساوثامبتون حينها، بحسب الموقع الألماني المختص في سوق الانتقالات transfermarkt، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب صاحب الـ28 عامًا 85 مليون يورو.

وفي نفس السياق، قال كريستيان فالك أن محمد صلاح عُرض هو الآخر على بايرن ميونخ حينما كان يلعب في فريق روما الإيطالي وبالتحديد بين 2015 و2017، ولكن إدارة العملاق البافاري لم ترغب في التوقيع معه في ذلك الوقت.

وانضم بعدها النجم المصري إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي 2017 نظير 42 مليون يورو لصالح روما، وتبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي 100 مليون يورو بحسب موقع transfermarkt.

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا متواجدًا على رأس القيادة الفنية لبايرن ميونخ حين رفض الأخير التوقيع مع ساديو ماني، ومحمد صلاح في المرة الأولى، بينما أتى الرفض الثاني اثناء تواجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبكل تأكيد يعض فريق بايرن ميونخ أصابع الندم حاليًا، نظرًا لعدم اهتمامه بمسألة التوقيع مع ماني أو محمد صلاح في تلك الفترة حتى ولو كان الثنائي لم يظهرا بالمستوى الفني الذي هما عليه الآن.