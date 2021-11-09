موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل وكولومبيا والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الـ13.

يستقبل منتخب البرازيل نظيره الكولومبي على ملعب أرينا كورينثيانز بمدينة ساوباولو وعينه على تحقيق الفوز الحادي عشر في التصفيات من أجل تعزيز الصدارة.

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة جدول ترتيب التصفيات برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن الارجنتين الوصيف، حصدهم منتخب “سيليساو” من 10 انتصارات، وتعادل وحيد، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

على الجانب الآخر يتواجد منتخب كولومبيا في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، جمعهم من 3 انتصارات، و7 تعادلات، وسقط بالهزيمة في مبارتين، وسجل لاعبوه 16 هدف واستقبلت شباكه مثلهم.

كانت الجولة الماضية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 قد شهدت فوز البرازيل امام باراجواي بتيجة 4-1، بينما تعادل منتخب كولومبيا امام الاكوادور بدون اهداف.

ولم تخسر البرازيل في تصفيات المونديال في آخر 28 مباراة، منذ سقوطها أمام منتخب تشيلي بنتيجة صفر-2 في أكتوبر 2015.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا؟

يحين موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، على ملعب أرينا كورينثيانز بمدينة ساوباولو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا؟

تنقل مباراة البرازيل وكولومبيا عبر الناقل الحصري لتصفيات كأس العالم 2022 قناة بي إن سبورت بريميم (1)، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي المغرب “جواد بدة”، كما ينقل اللقاء على قناة بي إن سبورت كونكت.

كان لقاء الذهاب بين البرازيل وكولومبيا في التصفيات قد انتهى بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما يوم 10 أكتوبر 2021، على ملعب متروبوليتانو في مدينة بارانكويلا الكولومبية.

يذكر ان جميع منتخبات مجموعة “كونميبول” قد خاضت 12 مباراة حتى الآن، باستثناء الأرجنتين والبرازيل اللتين خاضتا 11 مباراة، بعدما توقفت المواجهة بينهما في 5 سبتمبر بعد دقائق معدودة على انطلاقها في ساو باولو، بسبب اتهام بعض لاعبي المنتخب الضيف بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

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