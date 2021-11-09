ريمونتادا الأرسنال.. كيف قلب الطاولة بجدول ترتيب البريمبرليغ؟



أرسنال من خسارة إلى أخرى وأداء سيئ لآخر وحديث عن أن زمنه قد ولى وعلى إدارة النادي إقالة المدرب، إلى "ريمونتادا" أطاحت بكبار البريميرليغ في جدول الترتيب.



وبعد فوزه أول أمس الأحد على واتفورد بهدف نظيف؛ نجح "المدفعجية" في الحفاظ على سجلهم خاليا من الهزائم في آخر 10 مباريات بجميع البطولات.



إذ حقق 8 انتصارات إضافة إلى تعادلين، ولم يخسر أي مباراة منذ السقوط أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة بالبريميرليغ في 28 أغسطس/آب الماضي.



وارتقى أرسنال للمركز الخامس في جدول الترتيب للدوري الإنجليزي بـ 20 نقطة.



وبالعودة إلى أولى مراحل البطولة الإنجليزية، يظهر أنه بعد 3 مباريات كان توتنهام يتصدر جدول الترتيب ومانشستر يونايتد كان يحتل المركز الثالث، فيما أرسنال كان يقبع في المركز الـ 20.



واليوم بعد 11 جولة، صعد أرسنال إلى المركز الخامس متقدما على "المانيو" و"السبيرز" اللذين يحتلان المركز السادس والتاسع على الترتيب.



كما عادت الروح للاعبين والثقة للمدرب ميكيل أرتيتا وبدا أن "المدفعجية" عائدون لتحطيم حصون المنافسين والخصوم.



المصدر : مواقع إلكترونية