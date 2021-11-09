الرياضية: مجلس الشورى السعودي يطالب وزارة الرياضة بتقديم نقل تلفزيوني يستحقه المشاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت تقارير صحفية على أن مجلس الشورى السعودي وجه طلبا لوزارة الرياضة بتقديم نقل تلفزيوني يليق بأقوى دوري عربي.



وكشفت صحيفة ”الرياضية“، في تقرير لها يوم الثلاثاء، أن ”مجلس الشورى، ناقش التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي الحالي، وسط مطالب الدكتور سلطان آل فارح، عضو المجلس، وزارة الرياضة بتقديم نقل تلفزيوني يليق بأقوى دوري عربي بما يستحقه المشاهد“.