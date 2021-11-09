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الامارات | حفل جوائز "فيفا" يقام "افتراضياً" 17 يناير المقبل

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جوائز "فيفا" يقام "افتراضياً" 17 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيقيم حفله السنوي لتوزيع جوائزه بطريقة افتراضية في 17 يناير المقبل. وسيتم البث المباشر من مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ السويسرية افتراضيًا "تماشيًا مع الاجراءات الصحية العامة المعتمدة" بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية.

وتشمل جوائز فيفا، فئات أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس مرمى وغيرها ويشارك في التصويت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

ويبدأ التصويت اعتبارًا من 22 نوفمبر الحالي حتى العاشر من ديسمبر المقبل. يذكر أن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم ستُمنح في 29 من الحالي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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