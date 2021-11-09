غربلة النصر تبدأ بجزائري بديلا لمغربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع نادي النصر خطة إنقاذ للنهوض بالفريق الأول لكرة القدم بعد استمرار حالة الهبوط الفني بمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من خلال الدخول أمس في معسكر إعدادي في الدمام يستمر 5 أيام في الفترة الحالية التي تشهد توقفا للدوري نتيجة انشغال المنتخب بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكذلك ارتباط عدد من المحترفين الأجانب الدوليين مع منتخبات بلدانهم في أيام الفيفا الحالية.

وأعد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيدور مانويل برنامجا إعداديا خاصا يتضمن مواجهة الاتفاق وديا في 14 نوفمبر الحالي بحثا عن انتشال الفريق من حالة الوهن التي استمرت منذ خروج الفريق من الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا على يد الهلال.

وينتظر النصراويون يناير المقبل لبدء تنفيذ غربلة وإحلال أسماء بديلة عن الحالية، حيث أشارت صحيفة (فنك فوتبول) الجزائرية الشهيرة إلى رغبة النادي في التعاقد مع المهاجم الجزائري الدولي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي إسلام سليماني (33 عاما) بديلا عن المغربي عبدالرزاق حمدالله (31 عاما) خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى جانب وجود تلميحات تركية تؤكد رغبة ناد تركي في ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا في الفترة ذاتها بعد ظهور أنباء أشارت إلى رغبة اللاعب في فك ارتباطه مع النصر لأسباب مالية.

من ناحية ثانية ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي ال معمر سعت إلى احتواء الموقف الذي ظهر بين النادي وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم الذي أشار في وقت سابق إلى وجود مشاورات بين الاتحاد ونادي النصر لطلب تأجيل لقاء الفريق في الجولة العاشرة لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهو ما نفاه النصر بشكل رسمي في بيان إعلامي.