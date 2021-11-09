5 لاعبين ينتظرون مصيرهم بالاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تنتظر إدارة نادي الاتحاد فراغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الدولي عبدالإله المالكي من المشاركة مع المنتخب الأول في مباراتيه المقبلتين أمام أستراليا وفيتنام بالجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لفتح ملف تجديد عقده الاحترافي من خلال الاجتماع والتفاوض معه.

وكان اللاعب قد وقع عقد انتقاله من الوحدة إلى الاتحاد في يوليو 2019 لمدة 3 سنوات، حيث اقترب من دخول فترة الست شهور الحرة الأخيرة من عقده والتي تتيح له الانتقال لأي ناد آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.

على الصعيد نفسه، يدخل اللاعبان عبدالعزيز البيشي وزياد المولد الفترة الحرة مع مطلع السنة الميلادية المقبلة 2022، ومن المرتقب أن تبدأ إدارة النادي المفاوضات مع وكليهما خلال الأسابيع المقبلة لحسم ملف التجديد معهما، حيث يمثلان إلى جانب المالكي، ركائزا أساسية في الفريق.

كما تواصل إدارة النادي مفاوضة وكيل اللاعب البرازيلي رومارينهو داسيلفا لتجديد عقده الاحترافي، بعد أن بدأت المفاوضات في سبتمبر الماضي دون حسم كامل للأمور حتى الآن.

ولا يزال ملف المدافع سعود عبدالحميد معلقا، حيث ينتظر اللاعب ووكيله ما تسفر عنه قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يخص تحديد سقف رواتب وعقود اللاعبين المحليين من عدمه، لاتخاذ القرار النهائي حيال تجديد العقد، حيث يملك اللاعب بالإضافة إلى عرض نادي الاتحاد عرضا آخر من نادي النصر.

وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن الاتحاد السعودي سيعلن نهاية الأسبوع المقبل قرارا بفتح سقف رواتب اللاعبين.

من جهة أخرى يعود الاتحاد اليوم لبدء تدريباته بعد أن منح اللاعبين راحة 5 أيام بدأت بنهاية مباراتهم أمام الفتح في الجولة الـ11 والتي نجح الفريق في خطف كامل نقاطها بعد أن فاز 3/ 0.