الأخضر لا يريد مذاكرة التاريخ أمام أستراليا

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ويختتم المنتخب الأخضر اليوم استعداداته لمواجهة أستراليا غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساء على استاد كومبانك، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة، فيما يعقد رينارد اليوم عند الساعة 15: 7 مساء بتوقيت أستراليا مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد كومبانك، للحديث عن المباراة.
ولن يلتفت الأخضر في مواجهة كثيرا للتاريخ، كما أنه يدرك أهمية اللقاء وصعوبة المنتخب الأسترالي خارج وداخل ملعبه، لذلك غادر إلى أستراليا قبلها بنحو 6 أيام، حيث سافرت البعثة في الخامس من نوفمبر الحالي.
كما تكمن أهمية المباراة في أن فوز الأخضر يعني أنه بات على أبواب مدينة الدوحة مع المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، إضافة إلى أنه سيكون الفوز الأول له على المنتخب الأسترالي في تصفيات كأس العالم.
الأفضلية أسترالية
- واجه المنتخب السعودي نظيره الأسترالي في التصفيات 4 مرات لم يظفر خلالها بأي فوز.
- في المواجهة الأولى خسر الأخضر على أرضه 1/ 3 سجل هدف السعودية ناصر الشمراني، وذلك في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014.
- في المباراة الثانية (الإياب) خسر الأخضر 2/ 4، سجل الهدفين سالم الدوسري وناصر الشمراني.
- مواجهتهما الثالثة انتهت بالتعادل 2/2 وكانت ضمن تصفيات كأس العالم 2018 سجل هدفي الأخضر تيسير الجاسم وناصر الشمراني.
- المواجهة الرابعة خسرها الأخضر 2/ 3، سجل للسعودية سالم الدوسري ومحمد السهلاوي.
- سبق أن تقابلا بكأس القارات عام 1997 وفاز الأخضر بهدف محمد الخليوي.
- تقابلا وديا مرتين، تعادلا 0/0 في المباراة الأولى عام 1996، وفي الثانية فازت أستراليا 3 /2 عام 2014.
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