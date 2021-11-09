الأخضر لا يريد مذاكرة التاريخ أمام أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد يواصل طبخ خطته لمواجهة أستراليا على نار هادئة من خلال خوض تدريبات متواصلة على ملعب فلنتاين سبورتس بارك في المعسكر الحالي المقام بمدينة سيدني الأسترالية.

ويختتم المنتخب الأخضر اليوم استعداداته لمواجهة أستراليا غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساء على استاد كومبانك، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة، فيما يعقد رينارد اليوم عند الساعة 15: 7 مساء بتوقيت أستراليا مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد كومبانك، للحديث عن المباراة.

ولن يلتفت الأخضر في مواجهة كثيرا للتاريخ، كما أنه يدرك أهمية اللقاء وصعوبة المنتخب الأسترالي خارج وداخل ملعبه، لذلك غادر إلى أستراليا قبلها بنحو 6 أيام، حيث سافرت البعثة في الخامس من نوفمبر الحالي.

كما تكمن أهمية المباراة في أن فوز الأخضر يعني أنه بات على أبواب مدينة الدوحة مع المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، إضافة إلى أنه سيكون الفوز الأول له على المنتخب الأسترالي في تصفيات كأس العالم.

الأفضلية أسترالية

