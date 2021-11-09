افتتاح استاد البيت بقمة عربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح في 30 نوفمبر الحالي استاد البيت، ثاني أكبر استادات مونديال قطر 2022، وذلك خلال استضافته مباراة منتخبي قطر والبحرين، في افتتاح كأس العرب.

وسينضم استاد البيت (60 ألف مقعد إلى الاستادات الخمسة الجاهزة لاستضافة مونديال قطر 2022، وهي خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، وراس أبوعبود.

وسيشهد استاد البيت 5 مباريات بكأس العرب، من بينها النهائي.

ويقع استاد البيت في مدينة الخور التي تبعد نحو 46 كلم شمال العاصمة الدوحة، واستوحي شكله من بيت الشعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها قديما أهل قطر والمنطقة العربية.

وسيشهد استاد البيت انطلاق كأس العالم في 21 نوفمبر 2022 بالمباراة الافتتاحية، إضافة إلى 8 مباريات من دور المجموعات حتى الدور قبل النهائي.