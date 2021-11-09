شكرا لقرائتكم خبر افتتاح استاد البيت بقمة عربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسينضم استاد البيت (60 ألف مقعد إلى الاستادات الخمسة الجاهزة لاستضافة مونديال قطر 2022، وهي خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، وراس أبوعبود.
وسيشهد استاد البيت 5 مباريات بكأس العرب، من بينها النهائي.
ويقع استاد البيت في مدينة الخور التي تبعد نحو 46 كلم شمال العاصمة الدوحة، واستوحي شكله من بيت الشعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها قديما أهل قطر والمنطقة العربية.
وسيشهد استاد البيت انطلاق كأس العالم في 21 نوفمبر 2022 بالمباراة الافتتاحية، إضافة إلى 8 مباريات من دور المجموعات حتى الدور قبل النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح استاد البيت بقمة عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.