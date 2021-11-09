دبي تستضيف بطولة العالم للكاراتيه

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وقال رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي ناصر الرزوقي، إن دولة الإمارات حريصة على تقديم نسخة مميزة غير مسبوقة وإبهار العالم في الوقت الذي تستضيف فيه الدولة إكسبو 2020.
وعبر عن فخرهم باستضافة بطولة عالمية بهذا الحجم وإبراز قدرات أبناء الإمارات التنظيمية، مشيدا بدعم مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي لاتحاد الكاراتيه سواء في هذه البطولة أو كل البطولات القارية والدولية السابقة، لافتا إلى مشاركة أكثر من 142 دولة في هذا الحدث الذي تشهده المنطقة لأول مرة.
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