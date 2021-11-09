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دبي تستضيف بطولة العالم للكاراتيه

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستعد الإمارات العربية المتحدة لإستضافة بطولة العالم للكاراتيه بمجمع حمدان الرياضي في دبي من 16 إلى 21 نوفمبر الحالي بمشاركة رياضيي أكثر من 140 دولة.

وقال رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي ناصر الرزوقي، إن دولة الإمارات حريصة على تقديم نسخة مميزة غير مسبوقة وإبهار العالم في الوقت الذي تستضيف فيه الدولة إكسبو 2020.

وعبر عن فخرهم باستضافة بطولة عالمية بهذا الحجم وإبراز قدرات أبناء الإمارات التنظيمية، مشيدا بدعم مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي لاتحاد الكاراتيه سواء في هذه البطولة أو كل البطولات القارية والدولية السابقة، لافتا إلى مشاركة أكثر من 142 دولة في هذا الحدث الذي تشهده المنطقة لأول مرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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