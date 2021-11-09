إشادة بالنجاح العالمي لحكام آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالنجاحات الكبيرة التي حققها حكام القارة على المستوى العالمي، وذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته اللجنة أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وأبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بتعيين حكام آسيويين لقيادة 3 مباريات نهائية منذ أغسطس هذا العام، بشكل يعكس طموحات الاتحاد الآسيوي في الارتقاء بمستوى حكام القارة ليحققوا النجاح على الصعيد العالمي.

وكان الحكم نورالدين بوكويف، من قيرغيزستان، قد بات أول حكم من آسيا يدير نهائي كأس العالم لكرة الصالات، خلال المباراة التي جمعت بين البرتغال والأرجنتين الشهر الماضي في ليتوانيا، عندما توجت البرتغال باللقب.

وقبل ذلك بأسابيع قليلة، أدار الماليزي سهيمي مات نهائي كأس العالم للكرة الشاطئية 2021 في روسيا، والتي جمعت بين روسيا واليابان، في حين تم تعيين الأسترالي كريس إلى جانب مواطنيه أنتون سكيتينين وجورج لاكرينديس لإدارة المباراة النهائية في كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية والتي جمعت بين البرازيل وإسبانيا.

وضمن جهود تحقيق المزيد من التطوير لحكام قارة آسيا، صادقت اللجنة على اعتماد فترة انتقالية من النظام الحالي لانتقاء الحكام الجدد، والانتقال إلى نظام التطوير الجديد عبر أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبارا من عام 2025.

وأشادت اللجنة بالنجاح الذي حققه نظام انتقاء الحكام الجدد، وفي الوقت نفسه أشارت إلى الاحتياجات الجديدة للتحكيم الحديث لتطوير عملية اختيار الحكام من أجل المحافظة على المكانة الرائدة لحكام القارة على المستوى العالمي.

معايير جديدة لانتقاء الحكام

