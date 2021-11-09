اقتراح بمشاركة اللاعبين المحصنين فقط بالمباريات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس نادي سانت بولي، أوكه جوتليش رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بالسماح فقط للاعبين الذي تعافوا من فيروس كورونا أو حصلوا على اللقاح بخوض المباريات، وهي القاعدة المعروفة باسم «2 جي» في البلاد.

وقال جوتليش أمس «أدعم بكل وضوح تطبيق قاعدة (2 جي) لكل المشاركين في كرة القدم، للجميع».

وطبقت رابطة الدوري الألماني قاعدة «3 جي» والتي تتضمن أيضا الأشخاص الذين يجرون اختبار الكشف عن فيروس كورونا، بينما تسمح بعض الأندية بالحضور وفقا لقاعدة «2 جي» فقط.

وانتقد جوتليش قبل شهرين رابطة الدوري لعدم تقديم توصية تطعيم واضحة للاعبين والمسؤولين.

وشهد الجدل الدائر أيضا لاعب المنتخب الوطني وبايرن ميونخ جوشوا كيميتش يقول «مؤخرا إنه لم يحصل على اللقاح».

وشهد يوم أمس ثبوت إصابة لاعب من المنتخب الألماني بفيورس كورونا وتم عزله بجانب أربعة لاعبين بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس.

وتأجلت مباراة فريق سانت بولي، متصدر دوري الدرجة الثانية، التي كان يفترض إقامتها الأسبوع الماضي أمام ساندهاوزن بسبب ثبوت إصابة عدة أعضاء من فريق ساندهاوزن بفيروس كورونا.

وقال جوتليش «إن فريقه لم يتواجد به أية مصابين»، ولكنه أضاف «إنه في وسط ارتفاع معدل الإصابات في البلاد يجب أن نكون في حالة تأهب مرة أخرى في البوندسليجا».