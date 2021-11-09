الرباط الصليبي يغيب أوجبونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ويستهام الإنجليزي أمس أن مدافعه أنجيلو أوجبونا سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة خلال هذا الموسم إثر تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة الفريق أمام ليفربول

وتغلب ويستهام على ليفربول 3 / 2 الأحد الماضي ليصعد إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول.

لكن الفرحة بالانتصار لم تكتمل بعد أن كشفت الفحوص إصابة أجبونا في الرباط الصليبي للركبة.

وبدأ المدافع الإيطالي بالفعل مرحلة العلاج من الإصابة في الركبة اليمنى.

وقال رئيس الجهاز الطبي لويستهام ريتشارد كولينج «بعد استبدال أوجبونا بسبب تدخل أصابه بجرح أعلى عينه، شعر ببعض الألم في ركبته اليمنى لذلك أجرينا له أشعة للكشف عن طبيعة الإصابة. أظهر الفحص وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي وقد بدأنا مرحلة إعادة التأهيل على الفور».

وتابع «سيقابل أوجبونا أخصائيا آخر هذا الأسبوع، وحينها سيكون لدينا صورة أكثر وضوحا للجدول الزمني لتعافيه».

ورغم أن فترة غيابه لم تتحدد حتى الآن، سيغيب اللاعب على الأرجح لستة أشهر على الأقل إذا تطلبت حالته الخضوع لعملية جراحية.