تأجيل استئناف كاونتي ضد خصم نقاطه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمس أنه تقرر تأجيل نظر الاستئناف المقدم من نادي ديربي كاونتي المنافس في دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم ضد خصم 12 نقطة من رصيده إثر وضعه تحت الحراسة.

وكان من المفترض أن تنعقد لجنة تحكيم مستقلة خلال هذا الأسبوع، بعد أن خضع ديربي كاونتي للحراسة في أواخر سبتمبر، لكن نظر الاستئناف تأجل ولم يجر تحديد موعد جديد بعد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه ميديا».

وذكرت الرابطة في بيان «الرابطة يمكنها الإعلان عن تأجيل نظر الاستئناف المتعلق بالعقوبة الرياضية المفروضة على ديربي كاونتي إثر خضوعه للحراسة».

ويحتل ديربي كاونتي حاليا المركز الـ24 الأخير في دوري البطولة الإنجليزية بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز البقاء بعد أن جرى خصم 12 نقطة من رصيده، لكن النادي يحاول إثبات أن الحراسة فرضت عليه بشكل اضطراري بسبب التأثيرات المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤولون عن النادي، الذين تقدموا بالاستئناف بعد تعيينهم في 22 سبتمبر، «إن العديد من الأطراف قدموا عروضا جادة للنادي».